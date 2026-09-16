В Азербайджане срок службы в звании будут сокращать за магистратуру и докторантуру

В Азербайджане планируется изменить порядок исчисления срока пребывания военнослужащих в воинских званиях с учетом полученного ими образования и научной степени.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующие изменения обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно предлагаемым поправкам, офицерам, успешно окончившим магистратуру или резидентуру, а также завершившим обучение в докторантуре или адъюнктуре и получившим соответствующую ученую степень по заказу Вооруженных сил Азербайджана и других государственных органов, где предусмотрена военная служба, срок пребывания в воинском звании будет сокращаться на один год.

Такое сокращение будет применяться один раз для каждого из указанных уровней образования.

Изменения также затронут порядок прохождения службы в звании «лейтенант». В настоящее время для военнослужащих, окончивших специализированные учебные заведения с продолжительностью обучения пять лет и более, срок пребывания в этом звании составляет один год.

В соответствии с законопроектом для выпускников специальных учебных заведений с пятилетним сроком обучения этот период будет увеличен до двух лет. Исключение составят военнослужащие летного состава авиации и военнослужащие, проходящие службу на подводных лодках, для которых срок останется равным одному году.

Еще в ряде случаев срок пребывания в звании «лейтенант» составит один год. Перечень таких случаев будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.