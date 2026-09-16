 В Азербайджане срок службы в звании будут сокращать за магистратуру и докторантуру | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане срок службы в звании будут сокращать за магистратуру и докторантуру

Джамиля Суджадинова16:53 - Сегодня
В Азербайджане срок службы в звании будут сокращать за магистратуру и докторантуру

В Азербайджане планируется изменить порядок исчисления срока пребывания военнослужащих в воинских званиях с учетом полученного ими образования и научной степени.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующие изменения обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно предлагаемым поправкам, офицерам, успешно окончившим магистратуру или резидентуру, а также завершившим обучение в докторантуре или адъюнктуре и получившим соответствующую ученую степень по заказу Вооруженных сил Азербайджана и других государственных органов, где предусмотрена военная служба, срок пребывания в воинском звании будет сокращаться на один год.

Такое сокращение будет применяться один раз для каждого из указанных уровней образования.

Изменения также затронут порядок прохождения службы в звании «лейтенант». В настоящее время для военнослужащих, окончивших специализированные учебные заведения с продолжительностью обучения пять лет и более, срок пребывания в этом звании составляет один год.

В соответствии с законопроектом для выпускников специальных учебных заведений с пятилетним сроком обучения этот период будет увеличен до двух лет. Исключение составят военнослужащие летного состава авиации и военнослужащие, проходящие службу на подводных лодках, для которых срок останется равным одному году.

Еще в ряде случаев срок пребывания в звании «лейтенант» составит один год. Перечень таких случаев будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Поделиться:
526

Актуально

Мнение

Храмы и камни Карабаха: кому принадлежит правда Кавказской Албании?

Мнение

Армении - 0, России - 30 тысяч: цена международных правил

Мнение

Баку собирает исламский мир

Мнение

Когда мир выбирает Баку для разговора

Общество

Угрожавшего первокурсникам студента отчислили из университета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

Взрыв в жилом доме в Бадамдаре: тяжело пострадал 21-летний парень

В Азербайджане выявлены опасные средства для похудения – ФОТО – ВИДЕО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

Арестован сотрудник «Бакинского центра Toyota» за мошенничество на 610 тысяч манатов

Смерть греческого певца Йоргоса Мазонакиса обрастает новыми деталями 

Сын-генерал покойного прокурора назначен руководителем нового управления

Последние новости

Угрожавшего первокурсникам студента отчислили из университета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:46

Хикмет Гаджиев: Богатое наследие Кавказской Албании прослеживается в Карабахе

Сегодня, 19:34

Пашинян заявил, что здание «представительства» сепаратистской «НКР» передадут на баланс государства

Сегодня, 19:15

Между Панафриканским парламентом и Парламентской сетью Движения неприсоединения подписан Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Сегодня, 19:00

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

Сегодня, 18:45

Эльдар Намазов о всплеске антиазербайджанской истерии в Армении

Сегодня, 18:34

Взрыв в жилом доме в Бадамдаре: тяжело пострадал 21-летний парень

Сегодня, 18:31

В Азербайджане выявлены опасные средства для похудения – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Армении - 0, России - 30 тысяч: цена международных правил

Сегодня, 18:00

Баку собирает исламский мир

Сегодня, 17:48

«Голодные игры» возвращаются: Вышел новый трейлер фильма «Рассвет жатвы» - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

Ризван Гусейнов: На примере Гянджасара можно увидеть, как происходили процессы идеологического присвоения

Сегодня, 17:29

На маршруте Баку - Агстафа появятся дополнительные рейсы

Сегодня, 17:27

В Азербайджане срок службы в звании будут сокращать за магистратуру и докторантуру

Сегодня, 16:53

Шахин Мустафаев — снова во главе Федерации настольного тенниса

Сегодня, 16:45

Более 18 кг наркотиков изъято у мужчины в Джалилабаде

Сегодня, 16:40

В рамках Платформы энергетического диалога был организован медиатур на завод «Этилен-Полиэтилен» - ФОТО

Сегодня, 16:33

Что изменится для пользователей интернета с 1 октября?

Сегодня, 16:30

Когда мир выбирает Баку для разговора

Сегодня, 16:15

Ульви Гулиев награжден орденом «Шохрат»

Сегодня, 16:12
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10