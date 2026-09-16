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Ризван Гусейнов: На примере Гянджасара можно увидеть, как происходили процессы идеологического присвоения

First News Media17:29 - Сегодня
Ризван Гусейнов: На примере Гянджасара можно увидеть, как происходили процессы идеологического присвоения

Автор: директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов

Источник: Facebook-страница Р.Гусейнова  

Визит иностранных дипломатов в Карабах всколыхнул армянскую общественность. И не только реваншистские и церковные круги, но заставил высказаться, к сожалению, и официальных лиц. Страсти не утихают до сих пор. 

Соседи никак не желают признавать историческую реальность. 

Азербайджан вернул себе не только территории, но и культурно-историческое наследие. В том числе то, что было показано в Гянджасаре (Гандзасаре) и Худавенге иностранным гостям.

На территории Гянджасарского монастыря в период армянской оккупации был незаконно построен так называемый филиал Матенадарана, в котором и были собраны фальшивки книги-пустышки. Выяснилось, что внутри книг, выдаваемых за древние, нет текстов, и это просто витражные пустышки.

Когда наши соседи заявляют, что оригиналы этих хранятся в архивах Матенадарана в Ереване, тут тоже содержится элемент эдакой игры. 

Известно, что из Матенадарана ничего никому на руки не выдается. Получить оригинальные рукописи и документы практически невозможно. Почему? Да просто потому, что таковых в реальности не существует. 

В фонде этого учреждения собраны, в основном компилятивные труды более позднего периода, которые армянская сторона выдает за древние. При этом тексты этих трудов бесконечное количество раз «подправлялись» и изменялись в угоду аппетитам вымышленной древнеармянской истории. 

Поэтому показывать их иностранным специалистам в Ереване не могут из опасений разоблачения армянской лжи. Многие зарубежные, а ранее и советские ученые подвергали критике армянские источники. Наш Центр истории Кавказа в течение пятнадцати лет ведет работу в этом направлении. Издано большое количество статей и книг, где приведена вся технология и фактология армянских фальсификаций источников.

Что касается памятников албанского наследия, из-за которых, собственного, и поднялся шум, то Центром истории Кавказа также проведен целый ряд исследований с привлечением зарубежных специалистов. На основе трудов известных ученых, в том числе советской эпохи, и средневековых источников полностью доказано, что Гянджасар, Худавенг, Агоглан и другие храмы являются частью албанского культурно-исторического и духовного наследия. Сейчас это наследие вернулось в материнское лоно, вернулось к Азербайджану, и настало время проводить углубленные исследования в направлении разоблачения армянских мифов, шире привлекать зарубежных специалистов.

Недавно в Европе вышла книга, посвященная краткой истории Кавказской Албании. (Rizvan Huseynov. "Njё histori e shkurtёr e Albanisё sё Kaukazit. A brief history of Caucasian Albania". Tirana, Publishing House "Fan Noli" - 2026, 193 p, ISBN 978-9928-813-61-9)

Армянская сторона не хочет лишний раз вспоминать, что переход албанских храмов под юрисдикцию Армянской апостольской церкви произошел не в результате естественного культурного слияния, а путем жесткого административного вмешательства царской России в 19 веке. Об этом свидетельствуют документы. Кстати, об автохтонном албанском происхождении христианского населения Карабаха свидетельствуют труды и армянских исследователей. И самое главное – в труде XVIII века "Краткая история страны Албанской" гандзасарский албанский католикос Есаи Хасан Джалал прямо указывает о постоянных попытках Эчмиадзина присвоить албанскую веру, культуру и земли. Кстати, согласно основной надписи Гандзасара титул албанского правителя XIII века Гасан Джалал Довлы указан как "атабек", что говорит, в том числе о его тюркских корнях.

Ныне покойным, известным арменологом академиком Зазой Алексидзе и группой исследователей был осуществлен перевод главной надписи внутри на стене Собора св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре, сделанной по указу албанского князя Хасана Джалала Давлы в 1240 году. Благодаря точному переводу удалось установить, что у албанских католикосов был высший в христианском мире - патриарший сан. В надписи впервые точно переведена титулатура албанского духовного лидера: hayrapetuthetn nersisi aluanits katolikosi (при патриаршестве Нерсеса, католикоса албан), который освятил собор в Гандзасаре. Сан Патриарха в переведенной надписи, говорил о том, что Албанская церковь тогда была независима и сохраняла свою автокефалию. То есть ошибочна позиция некоторых ученых о том, что после 705 года Албанская церковь потеряла навсегда свой автокефальный статус.

При переводе надписей Гандзасара из считавшегося утерянным труда «Надписи Гандзасара и Авоцптука» первого президента Академии Наук Армянской ССР И.А.Орбели (1887-1961) нам удалось обнаружить тюркизмы и надпись армянским церковным алфавитом на тюркском языке в Гандзасарском и других храмах Карабаха.

В книге И.А.Орбели «Избранные труды», ученый отмечает, что АРМЯНЕ ЗАХВАТИЛИ АЛБАНИЮ, в частности, нынешний Нагорный Карабах, Хачен. Говоря о «северной Армении», Орбели объясняет, что под этим термином подразумеваются земли Албании и пишет: «…Северной Армении, вернее - захваченных армянскими феодалами южных областей Албании, как нынешний Нагорный Карабах, и, в частности, район, примыкающий к Гандзасару…». (И.А.Орбели «Избранные труды», Ереван, 1963 г., статья «Албанские рельефы и бронзовые котлы», стр. 358.)

Согласно основной надписи в храме Гандзасара титул албанского правителя Гасан Джалал Довла указан как «атабек», что говорит в том числе о его тюркских корнях. В надписях упоминаются имена таких вельмож как Улубек, жены и матери правителя Гасан Джалала - Мина Хатун, Мама Хатун и др. Часто в надписях Гандзасара встречаются имена Велиджан, Амирхасан, Атабаг, Кочубек, Джанибек, Джалалбек, Аруз. Нигде в этих надписях нет слова «Армения» или указаний на армянские корни в именах родственников правителя и вельмож.

Проведенные исследования позволяют утверждать, что Азербайджан является прямым и законным правопреемником исторического, культурного и религиозного наследия Кавказской Албании (Арана). Думаю, очень важно, что сегодня тема защиты албанского наследия перешла из узких академических кругов в открытый международный дискурс.

Гянджасарский собор - главный кафедральный храм независимого Албанского католикосата, сохранял суверенитет от Эчмиадзина на протяжении пятнадцати веков, а его нынешний псевдо-армянский облик - результат колониальных указов царизма в XIX веке, затем изменения внешнего облика и надписей в конце XX - начале XXI веков. На примере этого памятника можно наглядно увидеть, как происходили процессы идеологического присвоения и физического изменения подлинно албанской архитектуры.

На фото - Гандзасарский монастырь, работа пионера русской фотографии Дмитрия Ермакова

 

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