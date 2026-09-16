На маршруте Баку - Агстафа появятся дополнительные рейсы

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» назначит дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку 19 и 20 сентября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, решение принято с учетом увеличения пассажирского спроса.

При этом в рамках действующего расписания по направлению Баку - Газах - Баку продолжают выполняться ежедневные рейсы.

Приобрести билеты на поезда можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте «Азербайджанских железных дорог», а также через мобильное приложение ADY Mobile.