«Голодные игры» возвращаются: Вышел новый трейлер фильма «Рассвет жатвы» - ВИДЕО

Студия Lionsgate представила новый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) - следующей части популярной антиутопической франшизы.

В центре сюжета окажется молодой Хеймитч Эбернети, которого играет Джозеф Зада. Действие разворачивается за 24 года до событий первой части «Голодных игр» и рассказывает о 50-х Голодных играх - так называемой Второй Квартальной Бойне. Особенностью новых Игр станет их масштаб: в 50-х Голодных играх участвуют 48 трибутов вместо привычных 24.

Новый трейлер показывает Хеймитча ещё совсем молодым - до того, как он стал тем циничным наставником Китнисс Эвердин, которого зрители знают по оригинальной серии. Фильм расскажет о событиях, которые постепенно меняют его характер и судьбу.

Помимо Джозефа Зады, в фильме сыграли Уитни Пик, Маккенна Грейс, Бен Ванг, Джесси Племонс, Элль Фаннинг, Келвин Харрисон-младший, Майя Хоук, Киран Калкин, Гленн Клоуз и Рэйф Файнс.

Режиссёром картины выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший несколько предыдущих фильмов франшизы. Сценарий основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в 2025 году.

Премьера «Голодных игр: Рассвет жатвы» запланирована на 20 ноября 2026 года.