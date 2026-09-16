Баку собирает исламский мир

Вопросы единства и солидарности исламского мира сегодня приобретает особое значение. На фоне сохраняющихся противоречий между отдельными странами и обществами все более востребованными становятся площадки, способные объединять представителей исламского мира вокруг общих ценностей - мира, сотрудничества, взаимного уважения и духовной общности.

Одной из таких влиятельных площадок последовательно становится Азербайджан, который укрепляет свою роль в исламском мире как через международную дипломатию, так и поддержкой религиозного диалога, сохранение духовного наследия и исламских святынь.

Именно в этом контексте особое значение имеют проходящие в эти дни в Баку мероприятия - заседание Совета мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) и международная научно-практическая конференция, посвященная великому азербайджанскому мыслителю XV века Сейиду Яхье Бакуви.

Уже сама повестка этих мероприятий показывает широту азербайджанского подхода - речь идет одновременно о сегодняшних задачах исламского мира и о сохранении многовековой духовной традиции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с религиозными деятелями задал ключевой ориентир этому диалогу - укрепление единства, братства и сотрудничества между мусульманскими народами.

При этом глава государства подчеркнул, что для Баку исламская солидарность - не абстрактный призыв, а направление, которое должно находить выражение в конкретных действиях. «Некоторые события, происходящие в современном мире, и особенно в мусульманском мире, безусловно, беспокоят всех нас. Мы в Азербайджане всегда стремились и будем стремиться укреплять исламскую солидарность практическими шагами, своими делами», - заявил азербайджанский лидер.

Символично, что разговор о будущем исламского единства в Баку сопровождается обращением к его духовным и интеллектуальным истокам. Сейид Яхья Бакуви - часть того богатого наследия, которое формировало интеллектуальное пространство исламского Востока и одновременно стало неотъемлемой частью истории Азербайджана.

Именно поэтому слова главы Азербайджанского государства на встрече с религиозными деятелями задают нынешним мероприятиям не только политический, но и историко-культурный масштаб: «Азербайджанский народ подарил мировой культуре много великих личностей, поэтов, мыслителей. Только перечисление их имен показывает, насколько богаты талантами наш народ и наш край: Низами Гянджеви, Хагани Ширвани в XII веке, Имадеддин Насими в XIV веке, Яхья Бакуви в XV веке, Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Физули в XVI веке. Каждый из них – это целый мир. Их историко-культурное наследие сегодня представляет огромную ценность для нас, их последователей, для всего азербайджанского народа и, могу сказать, - для всего исламского мира».

В этой цитате прослеживается принципиальный подход: духовное наследие Азербайджана рассматривается как часть богатого наследия исламской цивилизации. Поэтому его сохранение имеет значение не только для национальной памяти, но и для всего мусульманского мира.

И нынешняя конференция в Баку становится продолжением этой линии. История здесь не остается в прошлом - она становится основой для современного разговора о роли религиозных лидеров, культурной преемственности и взаимодействии мусульманских обществ.

Но наследие само по себе не объединяет людей, если оно остается лишь предметом воспоминаний. Необходим диалог и площадки, на которых представители разных стран могут говорить друг с другом языком сотрудничества.

Президент Азербайджана делает на этом особый акцент: «Именно такие совместные мероприятия еще больше объединяют нас, укрепляют узы дружбы, братства между нами и являются замечательными посланиями миру. Каждое слово мусульманских религиозных лидеров, безусловно, очень ценно и дорого для мусульманских общин. Если эти слова направлены на мир, сотрудничество, процветание, примирение, то в регионах, где мы живем, будут царить мир и спокойствие».

В этом подходе есть важная практическая составляющая. Речь идет не просто о проведении отдельных конференций или встреч. Азербайджан последовательно использует международные площадки для продвижения идеи взаимодействия между мусульманскими странами. «В Азербайджане было проведено много мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества, ИСЕСКО. Около десяти лет назад – в 2017 году – по нашей инициативе и при поддержке всех мусульманских стран в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. И мы воспринимали эти Игры не просто как спортивные соревнования, а как большой праздник единства», - отметил Ильхам Алиев.

Показателен и следующий шаг - предстоящий в следующем году в Баку Саммита Организации исламского сотрудничества. Глава государства связывает его проведение именно с необходимостью преодоления существующих разногласий: «Проведение такого мероприятия именно в Азербайджане на фоне происходящих в мире процессов считаю не случайным. Правда, это решение было принято несколько ранее, но на самом деле оно очень правильное, потому что, еще раз хочу сказать, Азербайджан во всех организациях, в которых он представлен, выступает как объединяющая, примиряющая и ориентированная на сотрудничество страна. Уверен, что этот Саммит, который пройдет в Азербайджане в следующем году, даст прекрасные результаты. Мы надеемся, что до этого Саммита процессы, происходящие между некоторыми мусульманскими странами, недопонимание, а в некоторых случаях и столкновения, прекратятся. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья, были прекращены все ненужные разговоры, противостояния. Чтобы элементы, желающие разделить нас, а на самом деле - нанести удар по исламской религии, были поставлены на место. Конечно же, этого мы можем достичь только совместными усилиями».

Как видно, исламская солидарность в азербайджанском подходе предполагает конкретные контакты, совместные мероприятия и создание пространства для обсуждения общих проблем.

Есть еще одно измерение, в котором эта политика проявляется особенно наглядно. Это Карабах. Освобождение родных земель поставило перед Азербайджаном не только задачу восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Речь шла и о возвращении к жизни историко-культурного и религиозного пространства, которое десятилетиями оставалось под оккупацией.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Азербайджанский народ, проливая кровь и сражаясь, освободил эти земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Ценой их жизней, ценой самоотверженности наших героических сынов мы восстановили справедливость, наши права и национальное достоинство. Мы изгнали оккупантов с наших земель, подняли флаг Азербайджана в каждом уголке Карабаха и Восточного Зангезура, положили конец сепаратизму. Лидеры сепаратистов, военные преступники, детоубийцы сегодня отбывают наказание в азербайджанских тюрьмах. Это тоже торжество справедливости. То есть справедливость восторжествовала полностью, и азербайджанский народ, сплотившись в один кулак, восстановил территориальную целостность, суверенитет своей страны, международное право и справедливость».

После освобождения этих территорий стали очевидны масштабы разрушений, затронувших в том числе религиозные памятники: «Что мы увидели, когда вернулись на эти земли спустя 30 лет? Весь мир сейчас это видит – разоренные города, села, снесенные дома, разграбленные национальные богатства, разрушенные мечети. Шестьдесят пять мечетей были полностью разрушены армянским государством – я хочу особо это отметить, – это была государственная политика Армении. Некоторые находились в полуразрушенном состоянии. Вы, вероятно, видели эти фотографии - Армения намеренно держала в мечетях скот, свиней, коров, чтобы оскорбить, унизить нас. Понимая нашу чувствительность, она не гнушалась даже такими варварскими действиями, намеренно стремясь причинить еще большую боль нашему народу. Фактически, это было оскорблением не только нас, нашего народа, но и всего исламского мира. Вот истинное лицо армянского государства. Мы никогда не должны забывать этого, и мы этого не забудем».

Ответом Азербайджана стало восстановление. И выбор первого объекта здесь оказался символичным. «Наш народ с такой огромной любовью и уважением относится к нашим национально-духовным ценностям, к нашей религии, что реставрационные работы мы начали проводить с мечети, и этот процесс продолжается и сегодня», - констатировал азербайджанский лидер.

Агдамская мечеть стала первой святыней, к реконструкции которой Азербайджан приступил после окончания Второй Карабахской войны. «Агдамская мечеть – это историческая мечеть, и мы все прекрасно знаем, что в период оккупации, когда Агдам еще не был оккупирован, там проводились религиозные мероприятия, церемонии памяти наших погибших соотечественников. В том числе там проходили все церемонии памяти жертв Ходжалы», - подчеркивает президент.

На сегодняшний день восстановлены и заново отстроены 12 мечетей, которые были разрушены либо полностью, либо частично, и этот процесс продолжается.

Сегодня участники конференции, посвященной выдающемуся мыслителю исламского мира, великому азербайджанскому ученому, богослову и философу шейху Сейиду Яхье Бакуви, прибыли в Агдам. И в этом есть особая символика.

Еще вчера разговор о сохранении исламского наследия мог ограничиваться историческими исследованиями, архивами и научными конференциями. Сегодня представители мусульманского мира могут увидеть в Карабахе и Восточном Зангезуре одновременно и последствия разрушения, и процесс восстановления.

Именно здесь особенно ясно проявляется связь между исторической памятью и современной исламской солидарностью. Сохранить наследие – значит, не позволить стереть память о нем. Но восстановить его – значит, вернуть ему жизнь.

При этом азербайджанская повестка выходит за пределы собственно национального наследия. Баку говорит и о необходимости противостоять явлениям, которые затрагивают мусульманские общества в целом. «Против нашей религии, против исламского мира ведется необъявленная война, и исламофобия – это лишь ее небольшая составная часть. Дискредитация мусульманского мира, его очернение, отождествление с террором, оскорбительные действия, направленные против наших ценностей, против священного Корана – неужели вы считаете, что все это происходит случайно? Нет! Это целенаправленная политика. А что мы должны противопоставить этому? Только наше единство! Поэтому этот призыв к единству – не просто лозунг. Азербайджан – одна из редких мусульманских стран, участвующих в европейских организациях. Поэтому мы знаем, что там происходит. Будучи членом Совета Европы, мы сталкивались с этой несправедливостью, сталкиваемся и, наверное, будем сталкиваться. Эта необъявленная клеветническая кампания против нас никогда не прекратится. Почему? Потому что мы ни перед кем не преклоняем и не будем преклонять голову, мы говорим свое слово, защищаем свое национальное достоинство, свой образ жизни. Мы не позволяем чуждым нашему народу и религии тенденциям пустить корни в Азербайджане. Мы являемся стражами нравственности. Вот почему против нас ведутся эти кампании. Я несколько расширил рамки нашей встречи, просто чтобы подкрепить свои мысли доказательствами. То есть главное послание заключается в том, что все мы должны стремиться к единству. Повторяю, слова религиозных деятелей имеют особое значение для всех мусульманских стран», - подчеркивает президент Азербайджана.

Именно единство сегодня выходит на первый план в повестке исламского мира. Сохранение исламского наследия и укрепление исламской солидарности – это два взаимосвязанных процесса. Нельзя говорить о будущем цивилизации, не сохраняя ее память. И невозможно сохранить эту память в полной мере, если между ее носителями существуют глубокие линии отчуждения.

Азербайджан одновременно работает в обоих направлениях. С одной стороны, восстанавливаются мечети и исторические памятники, возвращается к жизни духовное пространство Карабаха, изучается и популяризируется наследие великих мыслителей. С другой - Баку создает площадки, где религиозные лидеры и представители мусульманских стран могут обсуждать вопросы мира, сотрудничества и единства.

В этом и заключается более широкий смысл нынешних мероприятий. Баку становится местом встречи прошлого и настоящего: здесь говорят о наследии XV века и одновременно обсуждают вызовы XXI века; восстанавливают разрушенные святыни и создают новые площадки для диалога; обращаются к исторической памяти и одновременно говорят о будущем исламского мира.

Именно такой подход превращает сохранение наследия из задачи исключительно культурной в часть более широкого процесса солидарности. Наследие объединяет тогда, когда его не только изучают, но и сохраняют; солидарность становится реальной тогда, когда за словами следуют конкретные действия.

Для Азербайджана это означает последовательное соединение трех направлений - исторической памяти, духовного наследия и современного международного диалога. И если конференция о Сейиде Яхье Бакуви напоминает о глубине исламской интеллектуальной традиции, то встречи религиозных лидеров показывают, каким образом эта традиция может продолжать работать на мир и сотрудничество сегодня.

Вклад Азербайджана в исламское единство измеряется не только конференциями или саммитами - он складывается из системной работы по сохранению наследия, поддержанию религиозного диалога и созданию пространства, в котором идея солидарности получает практическое содержание.

Именно поэтому Баку сегодня говорит не только о том, каким было исламское наследие вчера. Он показывает, как его можно сохранить сегодня, и превратить историческую память в основу для большего взаимопонимания, сотрудничества и единства - завтра.