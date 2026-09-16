Взрыв в жилом доме в Бадамдаре: тяжело пострадал 21-летний парень

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку произошел взрыв в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, взорвалось газовое устройство в ванной комнате.

Как сообщили в МЧС, после поступления информации на место были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения специального риска. На месте были приняты необходимые меры безопасности.

В результате взрыва пострадал один человек. По данным TƏBİB, это мужчина 2006 года рождения. Он был госпитализирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре с термическими ожогами головы, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей II–III степени.

В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего соответствующие органы проводят расследование.