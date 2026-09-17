Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом «Насими баглары» в Шамахы - ФОТО

17 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом «Насими баглары» в Шамахы.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в комплексе.

Комплекс «Насими баглары» - очередное новое пространство, созданное в Шамахинском районе для эффективного проведения жителями и гостями своего досуга. Он призван содействовать развитию туризма в Шамахинском районе, повышению туристического потенциала региона, защите природных особенностей территории, а также созданию комфортной среды для эффективной организации семейного отдыха и досуга.

На территории комплекса «Насими баглары», являющегося многофункциональным туристическим и культурно-рекреационным проектом, расположены различные объекты отдыха, инфраструктура для семейного досуга, арт-объекты на различные темы, объекты общественного питания.

Главное трехэтажное здание на территории комплекса выполняет функции информационно-туристического центра. Здесь посетители могут получить информацию о достопримечательностях, туристических маршрутах и услугах, предоставляемых в «Насими баглары». Внутри здания расположены Capybara Cafe и сувенирный магазин, где посетители могут комфортно и с пользой провести время.

В другом четырехэтажном корпусе создан музей с богатой экспозицией, отражающей древнюю и современную историю, культурное наследие Шамахы. В этом здании также находятся главный ресторанный зал, зал для проведения мероприятий и большая терраса.

Комплекс состоит из тематических домиков Magic Village, построенных в стиле домов хоббитов, кафе Honey Nest, которое особенно понравится детям, большой детской игровой площадки и смотровой башни высотой 9 метров. В домиках, предназначенного для круглогодичного проживания туристов, имеются все необходимые условиями.

Отметим, что здесь находится первая и единственная в Азербайджане специализированная ферма капибар – Capybara Land. На ферме можно поближе познакомиться с животными, погладить их и покормить с рук.

На территории комплекса представлено более 100 работ и инсталляций, созданных азербайджанскими и зарубежными художниками и скульпторами. В том числе здесь есть инсталляция памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Имадеддину Насими, выполненная в современном стиле. Инсталляция высотой 21 метр привлекает внимание своими масштабами и видна из многих уголков Шамахы.

В комплексе «Насими баглары» также заложен городок, состоящий из 20 коттеджей, регистрационного здания и пляжного бассейна.

Кроме того, на территории комплекса также функционирует мечеть.

На территории высажено более 150 тысяч деревьев и растений, в том числе сосны, виноградники, различные декоративные растения, а также один из самых быстрорастущих видов деревьев в мире – павловния.