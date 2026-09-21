Azerbaijan Airlines в Центральной Азии: четыре страны, десять направлений и новые маршруты

Azerbaijan Airlines расширяет маршрутную сеть в Центральной Азии на фоне укрепления связей Азербайджана со странами региона. После недавнего запуска рейсов в Шымкент, Атырау и Актобе авиакомпания соединяет Баку с 10 городами в четырёх странах, выполняя 48 рейсов в неделю. С начала 2026 года этими рейсами воспользовались около 400 тысяч пассажиров — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом соообщили в пресс-службеЗАО Azerbaijan Airlines.

Наиболее широкая география полётов Azerbaijan Airlines в Центральной Азии представлена в Казахстане: авиакомпания выполняет 31 рейс в неделю в шесть городов страны. Полёты в Алматы, Астану и Актау осуществляются ежедневно, в Атырау — четыре раза в неделю, в Шымкент и Актобе — по три раза. Такое расписание даёт пассажирам больше возможностей для планирования деловых поездок, отдыха и встреч с близкими.

В Узбекистан авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Ташкент и два рейса в неделю в Самарканд. Региональную сеть дополняют полёты в Бишкек, Кыргызстан, и Душанбе, Таджикистан, — по четыре раза в неделю в каждом направлении.

Маршруты из Центральной Азии также позволяют пассажирам путешествовать через Баку в Европу и по другим международным направлениям. С начала 2026 года 58 734 пассажира на этих маршрутах воспользовались стыковками в Баку, что подчёркивает растущую роль города как регионального транзитного узла.

На сайте azal.az и в мобильном приложении AZAL пассажиры могут приобрести билеты, оплатить дополнительный багаж и выбрать места в салоне, а участие в программе лояльности AZAL Miles позволяет накапливать мили. Благодаря партнёрству с Uzum Bank пассажирам из Узбекистана также доступна оплата билетов картами HUMO и Uzcard.