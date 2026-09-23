Франция готова участвовать лишь в оборонительной операции в Ормузе

Франция может участвовать в международной операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, если она будет носить исключительно оборонительный характер.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC, которое вышло в эфир 22 сентября.

"Мы готовы участвовать в международной операции, имеющей четкую концепцию и исключительно оборонительную концепцию, - сказал он. - Я не хочу участвовать в конфронтации с каким-либо государством. Но мы готовы активнее участвовать для защиты каких-то объектов и обеспечения возможности поставок".

Макрон добавил, что французская сторона рассчитывает на достижение США и Ираном таких договоренностей, при которых возобновились бы нормальные поставки через Ормузский пролив и "уменьшилось бы давление на дизельное топливо, авиационное топливо, нефть, а также на бензин". Как подчеркнул Макрон, Франция решила не участвовать в войне с Ираном, поскольку посчитала, что "это не является правильным выбором".