Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом.

Об этом министерство иностранных дел Азербайджана сообщило на своей странице в X.

«Прием проходит на фоне укрепления азербайджано-американского партнерства после Вашингтонского саммита 8 августа и подписания Хартии о стратегическом партнерстве.

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества, в том числе в сферах связанности, энергетики, торговли и инвестиций», — говорится в сообщении министерства.