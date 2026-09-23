В Кентукки отменён консервативный фестиваль с участием Kid Rock: продано шесть VIP-билетов

Консервативный фестиваль Patriots Day Freedom Fest на севере штата Кентукки отменён за несколько дней до начала. Его организатор, адвокат и политический комментатор Эрик Детерс сообщил, что из VIP-билетов стоимостью 1000 долларов было куплено только шесть.

Об отмене бесплатного мероприятия Э. Детерс объявил 21 сентября 2026 года в эфире Facebook Live.

«Когда я задумывал Patriots Day Freedom Fest, я исходил из плана и из идеи, что смогу оплатить его за счёт продажи VIP-билетов по 1000 долларов тем ста людям, с которыми я регулярно общаюсь», - сказал он.

Организатор раскритиковал низкие продажи VIP-билетов. «Хочу вам кое-что сказать: богатые люди в целом - дрянь», - добавил он.

Э. Детерс баллотировался от Республиканской партии на пост губернатора Кентукки в 2023 году и в Конгресс по 4-му избирательному округу штата в 2024 году.

По его словам, возобновлять фестиваль, который впервые прошёл в 2022 году, он не намерен. «Я никогда, никогда, никогда, никогда больше не буду проводить это мероприятие. Никогда», - заявил он.

В программу фестиваля должны были войти выступления Kid Rock, Dog the Bounty Hunter, кандидата в Конгресс от Республиканской партии Кентукки Эда Голлрейна, члена Палаты представителей США Джеймса Комера и обозревателя Fox News Джо Кончи. В прежние годы на фестивале выступали Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Кэндис Оуэнс.

Организатор отверг предположения, что причиной отмены стали опасения из-за низкой посещаемости, и опубликовал фотографии многолюдных мероприятий прошлых лет.

«Вот такие толпы собираются у нас на бесплатном Freedom Fest. VIP-билеты не имеют к нашей публике ни малейшего отношения. Люди были в восторге от того, что увидят Kid Rock», - написал он 22 сентября 2026 года в Facebook.

Э. Детерс также заявил, что состоятельные люди отказались от покупки VIP-билетов по финансовым причинам, а не из-за отношения к президенту США Дональду Трампу, и что дело не в Kid Rock, которого он назвал «хорошим парнем».

«Те, кто не купил VIP-билеты, поступили так не потому, что им не нравится Трамп или они его не поддерживают. Я знаю этих людей. Они все сторонники Трампа. Причина, по которой они не купили VIP-билеты, в том, что они просто не очень хорошие люди», - сказал он в прямом эфире 22 сентября 2026 года. «Дело не в Трампе. Дело в деньгах. Эти люди ценят деньги больше всего на свете. Это печально».