Стали известны новые подробности смерти Хейден Панеттьери

Американская актриса Хейден Панеттьери умерла в результате случайной передозировки, причиной которой стало токсическое воздействие фентанила и ряда других веществ.

Об этом сообщает CBS News, отмечая, что согласно результатам вскрытия, смерть 36-летней актрисы была признана несчастным случаем. В организме Х.Панеттьери обнаружили фентанил, 4-ANPP, алпразолам (Xanax), метокарбамол и кветиапин - указывается, что именно токсическое воздействие этих веществ стало причиной смерти.

Х.Панеттьери была найдена без сознания 16 августа в доме в Гринвилле. Несмотря на проведённые медиками реанимационные мероприятия, спасти актрису не удалось – при вскрытии признаков травм, которые могли бы привести к смерти, обнаружено не было.

Отметим, что на месте происшествия находились её бывший возлюбленный Брайан Хикерсон и его брат, которые вызвали службу 911. Согласно полицейскому отчёту, Б.Хикерсон показал прибывшим сотрудникам пакет с лекарствами, которые принимала Х.Панеттьери, однако перечень препаратов в документе был скрыт.

При этом расследование обстоятельств смерти продолжается. Полиция Гринвилла заявила, что её расследование остаётся активным. К установлению обстоятельств также привлечено Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Ранее правоохранители сообщали, что предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

Хейден Панеттьери получила широкую известность благодаря ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмах франшизы «Крик». Актрисе было 36 лет.

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