Пезешкиан: Иран не против диалога с США ради мира

Иран никогда не был зачинщиком войн и не отказывался от переговоров ради мира, но в случае угроз будет твердо защищать свои интересы и суверенитет.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

"Иран никогда не был зачинщиком ни одной войны и всегда демонстрировал свою приверженность дипломатии и переговорам. Вместе с тем стойкость народа перед лицом прежних агрессий доказала, что Исламская Республика Иран не избегает диалога ради мира, но готова стоять насмерть ради защиты суверенитета и целостности страны", — сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.