Пакистан назначил генсека Мекканского оборонного альянса

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о назначении первого генерального секретаря Мекканского оборонного альянса, созданного в рамках Соглашения о совместной обороне, подписанного Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Генеральным секретарем Альянса, штаб-квартира которого расположена в Эр-Рияде, назначен генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд.

Должность генерального секретаря будет занимать поочередно представитель каждой из трех стран. Первым сроком на три года эту должность займет представитель Пакистана.

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали в Мекке Соглашение о совместной обороне.

Документ был заключен в условиях растущей нестабильности в регионе и на международной арене. Соглашение направлено на укрепление безопасности, мира, стабильности и процветания, а также развитие совместного сдерживающего потенциала трех стран.

Согласно соглашению, нападение на любое из государств-участников будет рассматриваться как нападение на все стороны.

Документ также предусматривает развитие сотрудничества в регионе и допускает участие государств и других субъектов, соблюдающих нормы международного права и разделяющих принципы мирного сотрудничества.