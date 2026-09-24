Азербайджан представил в ООН программу по защите наследия малых островных государств - ФОТО

23 сентября в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была представлена международная программа технической помощи Азербайджана, направленная на сохранение культурного и природного наследия малых островных развивающихся государств.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в мероприятии на тему «От островного наследия ко Всемирному наследию», организованном МИД Азербайджанской Республики, приняли участие министры малых островных государств, их постоянные представители при ООН, члены дипломатического корпуса и другие высокопоставленные лица.

Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев отметил, что для защиты культурного и природного наследия малых островных государств, сталкивающихся с изменением климата и другими экологическими угрозами, особое значение имеют укрепление их практических возможностей и расширение международного сотрудничества.

Подчеркнув приверженность Азербайджана сотрудничеству и международной солидарности в этой сфере, замминистра заявил, что наша страна ежегодно будет оказывать техническую помощь трем островным государствам по составлению предварительных списков в рамках подготовки к процессу номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии было объявлено, что первый пилотный этап программы охватит Гвинею-Бисау, Палау и Доминиканскую Республику. Выступившие министры иностранных дел Гвинеи-Бисау и Палау, а также высокопоставленный представитель Доминиканской Республики выразили благодарность правительству Азербайджана за включение их стран в пилотный этап.

Министры Гренады, Мальдивской Республики и Багамских Островов в своих выступлениях также оценили программу как своевременную и целенаправленную инициативу, отвечающую потребностям малых островных государств. Присоединившиеся к обсуждениям представители Германии, Турции, России и других стран подчеркнули, что программа внесет вклад в развитие международного партнерства и защиту мирового наследия.

В продолжение мероприятия были обсуждены практические вопросы реализации программы. В ее рамках предусматривается подготовка более 80 местных специалистов из 39 островных государств.