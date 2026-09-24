Bolt for Business — партнёр Baku Electronics в ночь старта продаж новых iPhone

Скидка 25% на поездки с Bolt в ночь старта продаж новых смартфонов Apple

В рамках сотрудничества с Baku Electronics Bolt for Business окажет поддержку в организации мобильности во время ночного мероприятия, посвящённого старту продаж новых смартфонов Apple.

Активация пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября, с 22:00 до 03:00, в филиале Baku Electronics на Иншаатчылар. Мероприятие организовано в связи со стартом продаж новых смартфонов Apple 25 сентября.

Пользователи, приезжающие в магазин и возвращающиеся обратно, смогут получить скидку 25% на поездки, указав «iphone18» в качестве пункта назначения в приложении Bolt. Скидка действует на поездки в филиал Baku Electronics на Иншаатчылар и обратно.

Руководитель Bolt for Business в Азербайджане Салман Бабазаде отметил:

«В дни старта продаж новых продуктов магазины привлекают большой интерес покупателей. В рамках сотрудничества с Baku Electronics наша цель — помочь посетителям комфортно добраться до магазина и вернуться обратно».

25 сентября в рамках мероприятия для клиентов будут доступны следующие возможности:

● бесплатная активация устройства при покупке смартфона;

● бесплатная установка защитного стекла на смартфон;

● оригинальные чехлы для новых смартфонов по сниженным ценам;

● получение в магазине смартфонов, заранее заказанных онлайн;

● розыгрыш ценного подарка — нового Apple iPhone 18 Pro.

Для удобства посетителей будут организованы специальные зоны посадки и высадки у магазина.

Директор по маркетингу Baku Electronics Аслан Гасанли, в свою очередь, отметил:

«Комфорт наших клиентов — один из главных приоритетов Baku Electronics. Мы рады вместе с Bolt сделать посещение магазина в ночь старта продаж новых Apple устройств ещё удобнее. Благодаря этому сотрудничеству покупатели смогут быстрее добраться до магазина, познакомиться с новинками и совершить покупки в комфортной обстановке».