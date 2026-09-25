Прокурор потребовал ограничить выезд Хачатурову, Геворкяну и Оганяну

Обвинение по делу о статье, ранее признанной неконституционной, потребовало применить меру пресечения в отношении бывшего начальника Генштаба ВС Армении и экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего министра территориального управления Армена Геворкяна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Прокурор запросил для фигурантов меру пресечения в виде подписки о невыезде (запрета на выезд из страны).

Юрий Хачатуров вместе с экс-президентом Робертом Кочаряном проходил по делу о событиях 1 марта 2008 года. В 2021 году уголовное преследование против них было прекращено, однако в сентябре 2024 года его возобновили уже по новой статье.