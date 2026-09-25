Глава Минэкономики Азербайджана рассказал о новых экономических перспективах региона

Мир открывает рынки, связи с поставщиками и инвестиционные возможности, которые ранее были недоступны, а также обеспечивает блага для всего региона.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время своего выступления на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Министр отметил, что подписание лидерами Азербайджана и Армении в августе 2025 года совместной декларации с участием Президента США и согласование первоначального текста мирного соглашения изменили ситуацию на Южном Кавказе.

«Это изменило обстановку на Южном Кавказе и способствовало усилению экономической интеграции в более широком регионе Центральной Азии и Южного Кавказа», — заявил М. Джаббаров.

По его словам, обеспечение мира в регионе создает условия для появления новых экономических возможностей.