Благодаря оперативному вмешательству врачей ребёнка с синдромом Дауна удалось спасти – ФОТО
В детское отделение Хачмазской районной центральной больницы был госпитализирован ребёнок с синдромом Дауна в тяжёлом состоянии.
Врачи оказали ему неотложную медицинскую помощь, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.
Маленький пациент поступил с высокой температурой, судорогами и тяжёлой дыхательной недостаточностью. Благодаря интенсивному лечению и непрерывному медицинскому наблюдению его состояние за короткое время стабилизировалось - сознание восстановилось, судороги прекратились, а дыхание нормализовалось.
После нескольких дней лечения ребёнок в полностью стабильном состоянии был выписан домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
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ФОТО 2 СТАВИМ В БЛОГОВОМ ФОРМАТЕ
Феликс Вишневецкий