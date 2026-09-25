Благодаря оперативному вмешательству врачей ребёнка с синдромом Дауна удалось спасти – ФОТО

В детское отделение Хачмазской районной центральной больницы был госпитализирован ребёнок с синдромом Дауна в тяжёлом состоянии.

Врачи оказали ему неотложную медицинскую помощь, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Маленький пациент поступил с высокой температурой, судорогами и тяжёлой дыхательной недостаточностью. Благодаря интенсивному лечению и непрерывному медицинскому наблюдению его состояние за короткое время стабилизировалось - сознание восстановилось, судороги прекратились, а дыхание нормализовалось.

После нескольких дней лечения ребёнок в полностью стабильном состоянии был выписан домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

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Феликс Вишневецкий