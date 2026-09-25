Министр: Всемирный банк прогнозирует трехкратный рост торговых потоков по Среднему коридору
Согласно оценке Всемирного банка за 2023 год, при правильных инвестициях и мерах по повышению эффективности торговые потоки вдоль Среднего коридора могут увеличиться в три раза, а время в пути — сократиться более чем вдвое.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.
Министр отметил, что этот подход также находит отражение в политике Европейского Союза и в направлениях дальнейшего развития Среднего коридора.
«Строительство некоторых участков этих коридоров уже завершено, следующий этап связан с качеством услуг», — заявил М. Джаббаров.
По его словам, главная цель заключается в том, чтобы маршруты, проходящие через Азербайджан, были конкурентоспособными не только в текущей геополитической обстановке, но также с точки зрения затрат и времени.
«Этим объясняются инвестиции в цифровые технологии и, наряду с государствами-партнерами, в решения на базе искусственного интеллекта», — добавил министр.