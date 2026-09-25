Число казахстанских военнослужащих, погибших во время учений на Каспии, выросло до 14 — Минобороны

Число казахстанских военнослужащих, погибших во время учений в Каспийском море, выросло до 14, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны страны.

По информации Минобороны, 24 сентября в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра были унесены в море 17 военнослужащих.

По данным Минобороны, утром в пятницу в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела еще двух ранее пропавших военнослужащих. В итоге операции трое военнослужащих были спасены, 14 погибли.

В пятницу в Казахстане объявлен день общенационального траура.

Источник: Reuters