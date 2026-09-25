Микаил Джаббаров: Азербайджан развивает коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг»

Благодаря долгосрочной политике и устойчивым инвестициям Азербайджан развил международные транспортные магистрали».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время своего выступления на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Министр отметил, что в настоящее время коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг» проходят через территорию Азербайджана и функционируют в обоих направлениях.

«Бакинский международный морской торговый порт, диверсифицированная железнодорожная сеть и паромный флот на Каспийском море являются ключевыми элементами Среднего коридора, связывающего Центральную Азию через Каспий через Южный Кавказ и Турцию», — сказал он.

По словам М. Джаббарова, в результате сотрудничества с партнерами вдоль этих коридоров был создан безопасный и надежный маршрут.

«Объемы грузоперевозок ежегодно растут, а их потенциал становится еще больше», — подчеркнул министр.