Армянских военнослужащих обучили в Индии работе с системой ПВО Akash

Армянские военнослужащие прошли специализированную подготовку в Индии по эксплуатации индийской системы ПВО Akash, сообщает Indian Defence Times.

По данным издания, обучение касалось навыков управления, технического обслуживания и эффективного развертывании этой зенитно-ракетной системы индийского производства.

Ожидается, что специалисты применят полученные знания и опыт во время полевых учений и боевой подготовки в Армении.

"Подготовка способствует интеграции системы Akash в общую сеть противовоздушной обороны Армении", - отмечается в сообщении.

Ранее Армения начала закупки в Индии реактивных систем залпового огня Pinaka, гаубиц ATAGS, зенитно-ракетных комплексов Akash, а также радаров Swathi.