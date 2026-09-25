В Баку начал работу II Азербайджанский международный инвестиционный форум

В Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева начал свою работу Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (2nd Azerbaijan International Investment Forum – «AIIF 2026»).

Как сообщает 1news.az, форум собрал ведущих мировых инвесторов, представителей государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеров.

Двухдневный форум, организуемый в стратегическом партнерстве Министерства экономики и «The European House – Ambrosetti & TEHA Group», посвящен теме: «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности».

Форум является важной платформой для установления новых партнерских отношений, привлечения инвестиций и создания новых экономических возможностей. Цель состоит в налаживании партнерства по конкретным проектам и формировании механизмов совместной деятельности, служащих взаимному процветанию.

В рамках сессий форума будут обсуждены влияние глобальных экономических и геополитических процессов на экономический рост и инвестиции, стратегическая позиция Азербайджана, региональная связность и инвестиционные возможности, а также перспективы сотрудничества в различных сферах.

В рамках этого международного экономического мероприятия предусматривается подписание и обмен документами о сотрудничестве между структурами Азербайджана и различными зарубежными компаниями и партнерами.

Ожидается, что Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум внесет вклад в продвижение новых инвестиционных направлений и возможностей сотрудничества, расширение роли Азербайджана в региональных экономических связях и реализацию перспективных проектов.