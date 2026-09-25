 В Баку начал работу II Азербайджанский международный инвестиционный форум | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

В Баку начал работу II Азербайджанский международный инвестиционный форум

Гафар Агаев10:27 - Сегодня
В Баку начал работу II Азербайджанский международный инвестиционный форум

В Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева начал свою работу Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (2nd Azerbaijan International Investment Forum – «AIIF 2026»).

Как сообщает 1news.az, форум собрал ведущих мировых инвесторов, представителей государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеров.

Двухдневный форум, организуемый в стратегическом партнерстве Министерства экономики и «The European House – Ambrosetti & TEHA Group», посвящен теме: «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности».

Форум является важной платформой для установления новых партнерских отношений, привлечения инвестиций и создания новых экономических возможностей. Цель состоит в налаживании партнерства по конкретным проектам и формировании механизмов совместной деятельности, служащих взаимному процветанию.

В рамках сессий форума будут обсуждены влияние глобальных экономических и геополитических процессов на экономический рост и инвестиции, стратегическая позиция Азербайджана, региональная связность и инвестиционные возможности, а также перспективы сотрудничества в различных сферах.

В рамках этого международного экономического мероприятия предусматривается подписание и обмен документами о сотрудничестве между структурами Азербайджана и различными зарубежными компаниями и партнерами.

Ожидается, что Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум внесет вклад в продвижение новых инвестиционных направлений и возможностей сотрудничества, расширение роли Азербайджана в региональных экономических связях и реализацию перспективных проектов.

 

Поделиться:
391

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана — ФОТО

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Спорт

«Полет в космос» и 0:4 на «Олд Траффорд»: Владимир Шмурнов о дебюте «Сабаха» в ЛЧ - ...

Экономика

Ильхам Алиев направил обращение участникам II Азербайджанского инвестиционного ...

Экономика

Создан Азербайджано-сирийский деловой совет

В Азербайджане ненефтегазовый экспорт увеличился почти в два раза

Глава Минэкономики Азербайджана рассказал о новых экономических перспективах региона

Микаил Джаббаров: Азербайджан развивает коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг»

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Баку и Берлин обсудили поставки азербайджанского газа в Германию

Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $117

Последние новости

В Казахстане задержаны высокопоставленные военные после гибели военнослужащих на Каспии – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:49

Кельвин Харрис впервые выступил в Баку – ФОТО

Сегодня, 12:47

Создан Азербайджано-сирийский деловой совет

Сегодня, 12:36

Стартовала третья сессия свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня, 12:30

Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии

Сегодня, 12:25

Politico: Франция и ФРГ выступили против расширения полномочий ЕК в сфере безопасности

Сегодня, 12:23

Для быстрого выезда на шоссе Баку-Сумгайыт организована новая автобусная полоса - ВИДЕО

Сегодня, 12:16

В Баку изъято 11 килограммов наркотических средств

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев принял главу Brookfield Asset Management

Сегодня, 12:15

Южная Корея обвинила Украину в разглашении тайны

Сегодня, 12:13

Финские и шведские истребители впервые совместно идентифицировали российские самолеты

Сегодня, 12:08

Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора компании Neuberger Berman - ФОТО

Сегодня, 12:04

В Тертере таксист жестоко избил супругу за вопрос о позднем возвращении

Сегодня, 12:01

Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана — ФОТО

Сегодня, 12:00

Пентагон выделит $500 млн на боевые лазеры для борьбы с дронами

Сегодня, 11:55

Премьер Таджикистана почтил память Гейдара Алиева

Сегодня, 11:53

В центре Афин после взрыва частично обрушилось здание

Сегодня, 11:50

Для молодых людей с аутизмом организовали экскурсию в паддок Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 11:49

Отчим избил трехлетнего ребенка в Лянкяране? Назначена экспертиза - ФОТО

Сегодня, 11:38

В Азербайджане ненефтегазовый экспорт увеличился почти в два раза

Сегодня, 11:30
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37