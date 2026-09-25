 В Казахстане задержаны высокопоставленные военные после гибели военнослужащих на Каспии – ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Казахстане задержаны высокопоставленные военные после гибели военнослужащих на Каспии – ОБНОВЛЕНО

First News Media12:49 - Сегодня
В Казахстане задержаны высокопоставленные военные после гибели военнослужащих на Каспии – ОБНОВЛЕНО

По подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

В числе задержанных — начальник штаба — первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.
Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау.

По факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны — 2026» военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.

Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от города Актау, при высадке личного состава с катера «Қайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море.

В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решений при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, ответственных за проведение учений и безопасность личного состава.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Действиям всех подозреваемых будет дана правовая оценка в установленном законом порядке.

Ход досудебного расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что по данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям и установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

По распоряжению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии. Ее возглавил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
Сегодня тела погибших на Каспии военнослужащих доставили в Уральск.
25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

10:30

Расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, следствие уже установило должностных лиц, подозреваемых в ненадлежащем обеспечении безопасности личного состава и организации спасательных работ, передает vechastana.kz.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.

Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей.

Следствие даст полную правовую оценку и примет процессуальные меры ко всем подозреваемым.

Сегодня в Казахстане проходит общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих во время учений в Мангистау.

Источник: Вечерняя Астана

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