Мать избитого в Лянкяране малыша может лишиться родительских прав - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Лянкяране районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери трехлетнего ребенка, подвергшегося насилию.

Об этом сообщили 1news.az в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос.

Отмечается, что любое насилие в отношении детей недопустимо: «Обеспечение безопасности малолетнего, восстановление его здоровья, защита его прав и интересов являются главным приоритетом. В связи с инцидентом соответствующими структурами принимаются необходимые меры, здоровье и безопасность ребенка находятся под контролем.

По поступившей в Госкомитет информации, в настоящее время состояние ребенка стабильное. В районном отделении полиции ведется расследование в отношении его отчима, подозреваемого в избиении малолетнего. В зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка».

«В то же время районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери ребенка. Профильными психологами проводятся беседы с матерью относительно ее психологического состояния и осуществляются меры психологической поддержки», - заявили в Госкомитете.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что защита детей от насилия - это ответственность каждого члена общества. При возникновении факта насилия в отношении ребенка или подозрения на таковой необходимо незамедлительно информировать соответствующие структуры. Безопасность и наилучшие интересы ребенка всегда должны браться за основу», - отметили в Комитете.

11:38

В Лянкяране трехлетний ребенок подвергся физическому насилию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел сегодня утром на территории города.

Так, малолетний Э. Э. (2023 года рождения) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

Ребенку была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Хотя родители утверждают, что ребенок получил травмы во время игры с другими детьми, сообщается, что трехлетнего малыша избил отчим.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили APA, что по данному факту в Лянкяранском городском районном отделении полиции в настоящее время ведется расследование.

Назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка.