 Мать избитого в Лянкяране малыша может лишиться родительских прав - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Мать избитого в Лянкяране малыша может лишиться родительских прав - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:12 - Сегодня
Мать избитого в Лянкяране малыша может лишиться родительских прав - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Лянкяране районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери трехлетнего ребенка, подвергшегося насилию.

Об этом сообщили 1news.az в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос.
Отмечается, что любое насилие в отношении детей недопустимо: «Обеспечение безопасности малолетнего, восстановление его здоровья, защита его прав и интересов являются главным приоритетом. В связи с инцидентом соответствующими структурами принимаются необходимые меры, здоровье и безопасность ребенка находятся под контролем.

По поступившей в Госкомитет информации, в настоящее время состояние ребенка стабильное. В районном отделении полиции ведется расследование в отношении его отчима, подозреваемого в избиении малолетнего. В зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка».
«В то же время районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери ребенка. Профильными психологами проводятся беседы с матерью относительно ее психологического состояния и осуществляются меры психологической поддержки», - заявили в Госкомитете.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что защита детей от насилия - это ответственность каждого члена общества. При возникновении факта насилия в отношении ребенка или подозрения на таковой необходимо незамедлительно информировать соответствующие структуры. Безопасность и наилучшие интересы ребенка всегда должны браться за основу», - отметили в Комитете.

11:38

В Лянкяране трехлетний ребенок подвергся физическому насилию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел сегодня утром на территории города.

Так, малолетний Э. Э. (2023 года рождения) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

Ребенку была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Хотя родители утверждают, что ребенок получил травмы во время игры с другими детьми, сообщается, что трехлетнего малыша избил отчим.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили APA, что по данному факту в Лянкяранском городском районном отделении полиции в настоящее время ведется расследование.

Назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка.

 

Поделиться:
961

Актуально

Политика

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Политика

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Мнение

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Общество

Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

В Нахчыване назначен новый министр образования

В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В школах Азербайджана не допускаются элементы одежды, не отвечающие принципу светскости

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Наоми Кэмпбелл встретилась с бывшим возлюбленным в Баку - ФОТО

В Баку огромный экран упал на людей: есть пострадавшая - ВИДЕО

Последние новости

В рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума подписано 11 документов - ФОТО

Сегодня, 16:48

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Сегодня, 16:40

Квалификация Кими Антонелли завершена после аварии в Баку – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

Сегодня, 16:10

В Нахчыване назначен новый министр образования

Сегодня, 16:08

SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

Сегодня, 16:04

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Сегодня, 16:02

Baykar подготовила 30 военных Саудовской Аравии к работе с Bayraktar AKINCI

Сегодня, 15:55

В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

Сегодня, 15:52

На Гран-при Азербайджана произошла массовая авария – ФОТО

Сегодня, 15:50

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Сегодня, 15:49

Аллахверену Исмаилову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта

Сегодня, 15:46

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Сегодня, 15:43

Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Сегодня, 15:42

В Екатеринбурге почтили память шехидов Азербайджана

Сегодня, 15:31

Асадов и Расулзода обсудили новые возможности Среднего и Зангезурского коридоров

Сегодня, 15:28

Посол Израиля предложил представителю Ирана Starlink прямо в ООН - ВИДЕО

Сегодня, 15:16

Ильхам Алиев: Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для сотрудничества и инвестиций

Сегодня, 15:11

Зейналов: Риски закрытия Красного моря повышают значение Среднего коридора

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана: Наш подход к инвестициям выходит за рамки простого привлечения капитала

Сегодня, 15:02
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37