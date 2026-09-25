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В Совбезе РФ заявили о последствиях отказа Армении от российского газа

First News Media14:14 - Сегодня
В Совбезе РФ заявили о последствиях отказа Армении от российского газа

Отказ Армении от российского газа будет более болезненным для страны, чем аналогичное решение для Германии или других европейских государств. 

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«Нет сомнения в том, что для Армении отказ от российского «голубого топлива» будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран», — отметил он, комментируя заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна, что страна будет закупать газ «отовсюду, откуда это возможно».

В Совете безопасности РФ также заявили, что российский газ обходится Армении значительно дешевле, чем поставки из других стран.

 

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