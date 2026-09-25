Фонд возрождения Карабаха и Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики провели в Лачине встречу со студентами

23 сентября 2026 года в Лачине состоялся круглый стол на тему «Роль молодежи в освобождении и возрождении Карабаха», организованный совместно Фондом возрождения Карабаха, Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Карабахским университетом.

В мероприятии, посвященном шестой годовщине Дня памяти, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, а также преподаватели и студенты университета.

В начале мероприятия память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины, почтили минутой молчания.

Выступая на мероприятии, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов подчеркнул, что освобождение Карабаха стало результатом многолетней последовательной политики Азербайджанского государства и национальной солидарности нашего народа. Он отметил, что историческая Победа, одержанная Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, не только восстановила территориальную целостность страны, но и положила начало новому этапу развития Карабаха.

Масим Мамедов отметил, что масштабные восстановительные и созидательные работы, которые сегодня ведутся на освобожденных территориях, возвращение людей в родные края и возрождение здесь жизни являются закономерным продолжением созидательного этапа, начавшегося после Победы. По его словам, возвращение на родную землю людей, некогда изгнанных в результате оккупации, и создание для них безопасных и современных условий жизни — один из важных результатов государственной политики.

Специальный представитель подчеркнул, что возвращение жизни в Карабах — это не только восстановление городов и сел, но и сохранение национально-духовных ценностей, исторической памяти и связи народа с родной землей. Возвращение людей на земли, освобожденные ценой жизни наших шехидов, взросление здесь детей, открытие школ и учреждений культуры, формирование полноценной социальной среды — высшая дань светлой памяти шехидов.

На примере Лачина Масим Мамедов рассказал о восстановлении городов и сел, возвращении жителей, а также о работе, проводимой в сфере социально-экономического и культурного развития. Он подчеркнул, что знания и навыки молодежи, ее инициативность и активное участие имеют особое значение для устойчивого развития Карабаха.

Масим Мамедов заявил, что молодое поколение, освободившее Карабах, должно внести свой вклад и в возрождение этих земель, и в их дальнейшее развитие. В этой связи получение молодежью современных знаний, а также развитие ее профессионального и творческого потенциала являются важными условиями будущего Карабаха.

В своем выступлении Масим Мамедов поблагодарил Фонд возрождения Карабаха за поддержку I Лачинского международного кинофестиваля и отметил значение фестиваля для представления культурного возрождения Лачина и становления города как международного пространства культуры и творчества.

Выступая на мероприятии, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев напомнил, что в ближайшие дни будет отмечаться шестая годовщина Дня памяти. Он подчеркнул, что освобождение наших земель от оккупации в результате исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, создало прочную основу для возрождения Карабаха и установления устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

По словам Рахмана Гаджиева, возрождение Карабаха не ограничивается восстановлением инфраструктуры: особое значение в этом процессе имеет развитие человеческого капитала. Наряду с масштабными восстановительными и созидательными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре предпринимаются важные шаги для социально-экономического развития региона и раскрытия его человеческого потенциала. Подготовка образованной, профессиональной и инициативной молодежи — одно из ключевых условий долгосрочного и устойчивого развития Карабаха.

Говоря о восстановительных и созидательных работах на освобожденных территориях, Рахман Гаджиев особо остановился на роли молодежи, в том числе студентов, в этом процессе:

«Сегодняшние студенты — это завтрашние специалисты, предприниматели и инвесторы. Занимая ответственные должности, они будут активно участвовать в социально-экономической жизни страны и вносить вклад в восстановление освобожденных территорий. Поэтому для Фонда очень важно регулярно встречаться со студентами и молодежью, знакомиться с их взглядами и предложениями».

Касаясь сотрудничества с Карабахским университетом, председатель Правления особо отметил, что действующая стипендиальная программа Фонда, в которой сейчас участвуют 50 студентов, в будущем будет расширена.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов в своем выступлении рассказал о роли университета в формировании человеческого капитала для будущего развития Карабаха. Он отметил, что одна из главных задач университета — не только давать студентам современное и качественное образование, но и создавать условия для их активного участия в социально-экономическом и культурном развитии региона. По его словам, вовлечение студентов в подобные обсуждения способствует формированию их идей и инициатив, связанных с будущим Карабаха.

Отметим, что в рамках мероприятия также был показан видеоролик «От трагедии к Победе», посвященный восстановительным и созидательным работам на освобожденных территориях и созданный при поддержке Фонда возрождения Карабаха.