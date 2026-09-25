«Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов в Госдуме

«Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов в новом созыве Государственной думы.

Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги выборов.

По ее словам, КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, партия «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. От партии «Родина» в Госдуме девятого созыва будет один депутат. Еще четыре мандата получили самовыдвиженцы.

Как заявила Памфилова, в выборах приняли участие почти 60% избирателей — более 67 млн человек. Она назвала этот показатель рекордным.