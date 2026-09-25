 В Лачине состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Лачине состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь»

First News Media13:42 - Сегодня
В Лачине состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь»

23 сентября 2026 года в Лачине по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха, а также при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь — Лачин».

На концерте, прошедшем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, присутствовали официальные лица, доноры и партнеры Фонда, деятели культуры и искусства, представители СМИ и жители Лачинского района.

Выступая с приветственным словом, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов рассказал о восстановительных и созидательных работах в районе, уделив особое внимание развитию Лачина и возрождению культурной жизни города.

Масим Мамедов поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин», и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют раскрытию культурного потенциала Лачина и расширению культурной программы города.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своем выступлении рассказал о целях и значении благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин». По его словам, наряду с восстановительными и созидательными работами, проводимыми на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, важными направлениями возрождения Карабаха являются развитие культурной жизни и сохранение историко-культурного наследия.

Рахман Гаджиев сообщил, что в рамках благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин» городу от имени Фонда, его доноров и партнеров был передан большой концертный рояль Yamaha. Эта инициатива будет способствовать обогащению культурной жизни Лачина и сохранению его музыкальных традиций.

Рахман Гаджиев также поблагодарил всех партнеров, поддержавших организацию и проведение благотворительных концертов «Карабахская ночь», которые к настоящему времени состоялись уже пять раз. Он особо отметил значение их вклада в эту инициативу.

Затем выступил народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха Фархад Бадалбейли. Он поделился своими мыслями о благотворительном концерте «Карабахская ночь — Лачин» и особо отметил его вклад в восстановление культурного наследия на освобожденных территориях.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, в которой прозвучали произведения азербайджанской и мировой музыки в исполнении известных музыкантов. Под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили народные артисты Фархад Бадалбейли и Егана Ахундова, заслуженный артист Эмиль Афрасияб (фортепиано), Назрин Асланлы (скрипка), а также солисты Махир Тагизаде и Айсун Махмудзаде. Их выступления подарили слушателям незабываемые музыкальные впечатления.

Напомним, ранее за счет пожертвований, собранных в рамках благотворительного концерта «Карабахская ночь», Фонд возрождения Карабаха передал культурной столице нашей страны — городу Шуша — большой концертный рояль Yamaha.

Поделиться:
469

Актуально

Политика

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Политика

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Мнение

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Общество

Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

В Нахчыване назначен новый министр образования

В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Азербайджане бабушка задушила новорождённого внука по дороге из роддома

Наоми Кэмпбелл встретилась с бывшим возлюбленным в Баку - ФОТО

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь и туман 

Нашёл в аэропорту $20 тысяч и раздал $3 тысячи нищим: Мужчине вынесли приговор

Последние новости

В рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума подписано 11 документов - ФОТО

Сегодня, 16:48

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Сегодня, 16:40

Квалификация Кими Антонелли завершена после аварии в Баку – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

Сегодня, 16:10

В Нахчыване назначен новый министр образования

Сегодня, 16:08

SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

Сегодня, 16:04

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Сегодня, 16:02

Baykar подготовила 30 военных Саудовской Аравии к работе с Bayraktar AKINCI

Сегодня, 15:55

В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

Сегодня, 15:52

На Гран-при Азербайджана произошла массовая авария – ФОТО

Сегодня, 15:50

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Сегодня, 15:49

Аллахверену Исмаилову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта

Сегодня, 15:46

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Сегодня, 15:43

Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Сегодня, 15:42

В Екатеринбурге почтили память шехидов Азербайджана

Сегодня, 15:31

Асадов и Расулзода обсудили новые возможности Среднего и Зангезурского коридоров

Сегодня, 15:28

Посол Израиля предложил представителю Ирана Starlink прямо в ООН - ВИДЕО

Сегодня, 15:16

Ильхам Алиев: Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для сотрудничества и инвестиций

Сегодня, 15:11

Зейналов: Риски закрытия Красного моря повышают значение Среднего коридора

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана: Наш подход к инвестициям выходит за рамки простого привлечения капитала

Сегодня, 15:02
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37