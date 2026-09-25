В Лачине состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь»

23 сентября 2026 года в Лачине по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха, а также при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь — Лачин».

На концерте, прошедшем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, присутствовали официальные лица, доноры и партнеры Фонда, деятели культуры и искусства, представители СМИ и жители Лачинского района.

Выступая с приветственным словом, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов рассказал о восстановительных и созидательных работах в районе, уделив особое внимание развитию Лачина и возрождению культурной жизни города.

Масим Мамедов поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин», и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют раскрытию культурного потенциала Лачина и расширению культурной программы города.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своем выступлении рассказал о целях и значении благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин». По его словам, наряду с восстановительными и созидательными работами, проводимыми на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, важными направлениями возрождения Карабаха являются развитие культурной жизни и сохранение историко-культурного наследия.

Рахман Гаджиев сообщил, что в рамках благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин» городу от имени Фонда, его доноров и партнеров был передан большой концертный рояль Yamaha. Эта инициатива будет способствовать обогащению культурной жизни Лачина и сохранению его музыкальных традиций.

Рахман Гаджиев также поблагодарил всех партнеров, поддержавших организацию и проведение благотворительных концертов «Карабахская ночь», которые к настоящему времени состоялись уже пять раз. Он особо отметил значение их вклада в эту инициативу.

Затем выступил народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха Фархад Бадалбейли. Он поделился своими мыслями о благотворительном концерте «Карабахская ночь — Лачин» и особо отметил его вклад в восстановление культурного наследия на освобожденных территориях.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, в которой прозвучали произведения азербайджанской и мировой музыки в исполнении известных музыкантов. Под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили народные артисты Фархад Бадалбейли и Егана Ахундова, заслуженный артист Эмиль Афрасияб (фортепиано), Назрин Асланлы (скрипка), а также солисты Махир Тагизаде и Айсун Махмудзаде. Их выступления подарили слушателям незабываемые музыкальные впечатления.

Напомним, ранее за счет пожертвований, собранных в рамках благотворительного концерта «Карабахская ночь», Фонд возрождения Карабаха передал культурной столице нашей страны — городу Шуша — большой концертный рояль Yamaha.