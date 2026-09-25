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Зеленский: Украина получит лицензии на ракеты Patriot

First News Media14:20 - Сегодня
Зеленский: Украина получит лицензии на ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность о производстве в Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает «Европейская правда», об этом Зеленский сообщил во время онлайн-беседы с журналистами.

По словам украинского президента, американская сторона дала окончательное политическое согласие на передачу Украине лицензий для производства ракет к системам Patriot.

Зеленский заявил, что на последней встрече Трамп подтвердил принятие окончательного решения о предоставлении Украине соответствующих лицензий:

«Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что, да, я принял окончательное решение, лицензии на производство ракет Patriot Украина получит».

При этом украинский президент не уточнил, о каких именно перехватчиках идет речь — ракетах PAC-3 или более ранней версии PAC-2.

 

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