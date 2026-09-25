Комиссар ЕС призвала европейцев покупать армянские продукты

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос призвала европейцев покупать армянские товары и продукты.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мы решили открыть наш рынок почти для 80% армянской продукции, от абрикосов и черешни до помидоров и цветов. Мы хотим предоставить новые возможности армянским фермерам и производителям после того, как Россия ограничила доступ к своим рынкам из-за демократического выбора Армении сблизиться с Европой. Одним из таких продуктов является знаменитый армянский лаваш. В прошлом году я посетила традиционную пекарню и увидела, как его готовят. Он очень вкусный», — написала Кос.

Комиссар призвала европейцев обращать внимание на армянские продукты во время еженедельных покупок. По ее словам, такой выбор может поддержать армянских фермеров и производителей, а также право армянского народа самостоятельно определять свое будущее.