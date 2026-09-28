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Сотни медведей отстрелены в России из-за угрозы для людей

Джамиля Суджадинова16:33 - Сегодня
Сотни медведей отстрелены в России из-за угрозы для людей

Несколько дней назад мы рассказывали об участившихся случаях выхода медведей к населенным пунктам в Азербайджане, возможных причинах такого поведения животных и правилах безопасности при встрече с хищником.

Похожая, но значительно более масштабная ситуация сейчас складывается в России, где медведи все чаще приближаются к людям, а власти в ряде регионов вынуждены принимать решения об их отстреле.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке. С конца лета сообщения о появлении медведей рядом с населенными пунктами и нападениях на людей стали поступать из нескольких российских регионов. 

Животных замечали также в туристических зонах, в том числе в районе Красной Поляны в Сочи.

По данным, приведенным российскими СМИ со ссылкой на официальные ведомства, с начала года в результате нападений медведей погибли как минимум 17 человек. Только за один из последних периодов сообщалось о нескольких новых смертельных случаях, а всего с начала года зафиксировано не менее 20 нападений.

Одной из причин активного выхода животных к людям специалисты называют изменение условий их обитания и доступность пищи. Медведи готовятся к зимней спячке и активно нагуливают жир, поэтому в конце лета и осенью особенно остро нуждаются в корме. 

При этом деятельность человека приводит к появлению легкодоступных источников пищи, в том числе бытовых отходов, что может привлекать животных к населенным пунктам.

На фоне роста числа опасных встреч российские регионы начали расширять меры по регулированию численности медведей. В частности, власти выдают дополнительные разрешения на отстрел животных, которые представляют угрозу для людей.

Так, в Красноярском крае, где за последний месяц от нападений медведей погибли семь человек, к 28 сентября были приняты решения о регулировании численности 1 214 бурых медведей. По данным регионального Министерства природных ресурсов и лесного комплекса, в рамках этих мероприятий уже добыто 729 животных.

В Новосибирской области власти также разрешили отстрел четырех бурых медведей на территории общедоступных охотничьих угодий Колыванского района в целях обеспечения безопасности населения.

А в Забайкальском крае за последние сутки были застрелены четыре медведя, которых признали представляющими угрозу для людей. В регионе для оперативного реагирования на появление диких животных работают 85 мобильных групп, в состав которых входят 275 охотников.

При этом увеличение числа разрешений на отстрел не означает, что все выданные лицензии фактически используются, ведь охота на медведя требует значительных расходов и сопряжена с серьезным риском. Кроме того, срок действия разрешения зачастую ограничен, а доступ к охотничьим угодьям и стоимость самой охоты могут сделать ее экономически невыгодной.

Проблема, таким образом, заключается не только в количестве животных, но и в изменении их поведения. При достаточном количестве пищи в природе медведи обычно избегают человека. Однако когда хищники получают возможность регулярно находить корм рядом с населенными пунктами, вероятность их повторного появления возрастает.

В некоторых регионах России власти уже вводят дополнительные ограничения из-за угрозы нападений. В Бурятии, например, были ограничены школьные и детские спортивные мероприятия в лесных территориях. В одном из районов Иркутской области запретили проведение массовых мероприятий с участием детей на открытом воздухе.

Ситуация в России показывает, к каким последствиям может привести регулярное пересечение территорий диких животных и человека. 

Для самих медведей приближение к населенным пунктам также становится опасным, так как после нескольких выходов к людям животное могут признать представляющим угрозу и принять решение о его уничтожении.

Именно поэтому специалисты в подобных ситуациях отдельно подчеркивают значение профилактики - контроль за доступом животных к пищевым отходам, соблюдение правил поведения в лесу и своевременное информирование местных служб о появлении хищников могут снизить вероятность опасных встреч.

На фоне участившихся случаев выхода медведей к людям в Азербайджане эта тема также остается актуальной.

Как мы отмечали ранее, появление хищника рядом с населенными пунктами не обязательно означает непосредственное нападение, однако требует осторожности и правильной реакции со стороны людей.

Российский опыт в очередной раз показывает, насколько важно своевременно реагировать на изменение поведения диких животных и искать способы снизить количество опасных контактов, не доводя ситуацию до необходимости массового отстрела.

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