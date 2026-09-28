В Турции во дворе школы совершено вооруженное нападение, есть погибший - ФОТО

В турецкой провинции Османие во дворе лицея имени Фараби произошло вооруженное нападение.

В результате тяжелые огнестрельные ранения получил учитель турецкого языка и литературы Мехмет Бильгили. Он был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

По предварительным данным, нападение совершил племянник учителя, с которым у него ранее возник конфликт. Подозреваемый был задержан сотрудником охраны школы сразу после произошедшего.

«Это не нападение на учащихся или образовательный процесс. Мы полагаем, что учитель стал целью из-за конфликта между дядей и племянником», — заявил губернатор провинции Мехмет Фатих Серденгечти.

По его словам, согласно имеющейся информации, подозреваемый в течение длительного времени проходил психиатрическое лечение.

По факту произошедшего проводится расследование.

Источник: Haberler