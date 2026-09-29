В Дублине застрелили руководителя The New York Times — ФОТО

В городе Дублин недалеко от Сан-Франциско был застрелен Джонатан Маккинзи, руководивший направлением инженерии и пользовательского опыта в игровой сфере в газете The New York Times.

По данным местной полиции, преступление произошло днем 26 сентября. Подозреваемыми являются родственники его жены, а предполагаемым мотивом стала судебная тяжба по делу о домашнем насилии и жестоком обращении с ребенком.

Об этом сообщает NBC News.

Тело 40-летнего Маккинзи обнаружили на территории местного спортивного комплекса. Мужчина скончался на месте от многочисленных огнестрельных ранений. Подозреваемые — 77-летние супруги Шоуюн Чжан и Шили Чен — были арестованы и находятся в тюрьме в ожидании предъявления обвинений.

Согласно судебным документам, Джонатан Маккинзи и его жена Кэндис Чжан находились в процессе развода и спора об опеке над ребенком. В прошлом году судья удовлетворил ходатайство супруги о выдаче временного запретительного ордера в отношении Маккинзи на фоне обвинений в домашнем насилии.