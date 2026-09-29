В Ясамальском районе временно приостановят подачу электричества

Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку будет ограничена подача электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущей потребности в нагрузке в зоне обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проведены ремонтные работы.

Так, с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена на проспекте Азербайджана, улицах Аловсата Гулиева, Ислама Сафарли, Ази Асланова, Льва Толстого, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Тагизаде, Тебриза Халилбейли, а также в части жилого массива Биринджи Алатава.

После завершения запланированных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.