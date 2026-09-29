Авиаудар по рынку в Мьянме: десятки жертв

По меньшей мере 49 человек погибли и около 58 получили ранения в результате авиаудара ВВС военной хунты Мьянмы по рынку и мосту в городе Чоуто в штате Ракхайн.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили местные жители агентству dpa.

По словам очевидцев, истребитель нанес три удара по торговым рядам и мосту. Среди погибших и пострадавших были продавцы, покупатели и прохожие.

Штат Ракхайн, граничащий с Бангладеш, значительной частью контролируется «Армией Аракана» (Arakan Army) и остается изолированным от других регионов страны на фоне продолжающейся гражданской войны.

«Армия Аракана» и Объединенная лига Аракана заявили, что виновные в гибели мирных жителей понесут ответные меры.