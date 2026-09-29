Протесты во французских школах: подробности

Подростки устроили пожар в лицее Эме Сезара в Лилле в ходе акции протеста против условий обучения, охватившей французские школы.

Об этом сообщает TF1.

У лицея Бопре в Обурдене около 100 молодых людей собрались с деревянными конструкциями и шинами, которые затем подожгли. Образовавшийся столб дыма был виден за несколько сотен метров.

На место прибыли пожарные и силы правопорядка. Для разгона участников акции применили слезоточивый газ. По данным издания, полиция также использовала его в лицее Бальо в Лилле. У лицея Эме Сезара в Фаве горели мусорные контейнеры и велосипеды.

Префектура сообщила о семи задержаниях, произведенных в течение утра. Все задержанные были помещены под стражу по подозрению в умышленном поджоге и бросании петард в сотрудников правопорядка.

В листовке, подготовленной с помощью искусственного интеллекта, учащиеся изложили свои требования. Среди них — улучшение питания в столовых, разрешение на использование телефонов, более четкая организация занятий и открытый диалог с администрацией.

Премьер-министр Себастьен Лекорню в соцсети X осудил «безответственную эскалацию» со стороны депутатов от «Непокорённой Франции», призывающих расширить протестное движение. Он заявил, что ничто не оправдывает создание угрозы для учеников, сотрудников школ и полицейских.

Министры внутренних дел и образования Лоран Нуньес и Эдуард Жеффре подчеркнули, что вмешательство полиции должно осуществляться только после консультации с руководством учебных заведений.