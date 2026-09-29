Трамп допустил продажу оружия Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможную продажу американского вооружения Китаю «хорошей идеей», однако отметил, что не предлагал Пекину заключить такую сделку.
Ранее посол США в КНР Дэвид Пердью в эфире Fox News утверждал, что Трамп спрашивал председателя КНР Си Цзиньпина, не хотел бы тот когда-нибудь приобрести американское оружие.
Комментируя это заявление, Трамп сказал, что никогда не слышал об этом и не задавал Си Цзиньпину подобного вопроса. При этом американский президент отметил, что Китай, возможно, заинтересован в покупке американского вооружения, поскольку США производят оружие высокого качества. По его словам, обсуждения такой сделки между сторонами не проводились.
Источник: ТАСС
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