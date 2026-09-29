 В Азербайджане за месяц в ДТП с повозками погиб человек, трое пострадали  | 1news.az | Новости
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В Азербайджане за месяц в ДТП с повозками погиб человек, трое пострадали 

Феликс Вишневецкий10:25 - Сегодня
В Азербайджане за месяц в ДТП с повозками погиб человек, трое пострадали 

В связи с уборкой урожая на дорогах общего пользования участилось движение гужевых повозок (транспортное средство, которое приводится в движение животными).

В Главном управлении государственной дорожной полиции отмечают, что серьезную обеспокоенность вызывает и рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием этого вида транспорта из-за несоблюдения правил безопасности.

Отмечается, что за последний месяц в ДТП с участием гужевых повозок один человек погиб, еще трое получили травмы. 22 сентября в Джалилабадском районе в темное время суток произошло столкновение легкового автомобиля с гужевой повозкой, в результате которого пострадали три человека, находившиеся в повозке. 27 сентября в Бардинском районе в результате ДТП погиб возчик.

Подчеркивается, что эти происшествия еще раз показывают, что пренебрежение требованиями безопасности при движении гужевых повозок по дорогам может привести к тяжелым последствиям. При движении по дорогам общего пользования гужевые повозки также должны управляться в соответствии с установленными правилами, представленными ниже: 

- Управлять гужевой повозкой на дорогах общего пользования могут лица, достигшие 14-летнего возраста.

- Гужевые повозки должны двигаться по правой крайней полосе дороги, по возможности придерживаясь правого края, и в один ряд.

- При выезде на главную дорогу с прилегающей территории или второстепенной дороги в месте с ограниченной видимостью возчик должен вести животное, удерживая его за уздечку.

- Гужевые повозки должны быть оборудованы световозвращающими устройствами, а их водители обязаны соблюдать сигналы светофора и регулировщика, требования дорожных знаков и линий разметки.

- В темное время суток или в условиях ограниченной видимости запрещается перевозить гужевые повозки через железнодорожные переезды.

«Призываем лиц, управляющих гужевыми повозками, строго соблюдать правила, особенно внимательно относиться к требованиям видимости и безопасности в темное время суток» - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

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