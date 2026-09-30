Ножевое ранение и попытка разбить самолет: появились новые версии ЧП с Flydubai - ОБНОВЛЕНО

Появились новые подробности инцидента на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив.

Как сообщают израильские СМИ, причиной экстренной ситуации могла стать драка между пилотами в кабине.

Ранее самолет подал сигнал 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500, который используется при незаконном вмешательстве или возможном захвате воздушного судна.

По данным СМИ, во время инцидента самолет резко снизился примерно на 4,5 тыс. метров за одну минуту.

Израиль после получения сигнала 7500 поднял в воздух истребители.

Самолет изменил курс и в итоге совершил посадку в Табуке, Саудовская Аравия. На его борту находились около 180 пассажиров. По последним сообщениям, все они находятся в безопасности.

При этом появились сообщения о возможном ножевом ранении одного из пилотов. Также рассматривается версия о том, что один из членов экипажа мог намеренно пытаться разбить самолет. Эти версии пока официально не подтверждены.

Некоторые пассажиры рассказали о панике на борту. По их словам, в определенный момент они были уверены, что самолет может потерпеть катастрофу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11:35

12-й канал израильского телевидения утверждает, что самолетом эмиратской авиакомпании Flydubai, экстренно севшим в Саудовской Аравии во время рейса Дубай - Тель-Авив, управляли пилоты из России и с Украины.

Согласно этой версии, украинец был вторым пилотом. Ранее тот же 12-й канал утверждал, что самолет не долетел до Израиля и подал сигнал об угоне из-за драки между двумя пилотами.

11:10

Самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о бедствии и развернулся в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами.

Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его сведениям, первоначальная версия угона воздушного судна теперь исключается, хотя обстоятельства случившегося до сих пор уточняются. Сигнал о захвате самолета был подан во время конфликта между пилотами, отмечает телеканал.

11:00

Самолет из ОАЭ, подавший сигнал о возможном захвате, приземлился в Саудовской Аравии, передает израильское ТВ.

По предварительным данным, причиной сигнала бедствия могла стать драка на борту.

Во время снижения экипаж сначала передал код 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500 — сигнал о незаконном вмешательстве или возможном захвате самолёта.

После этого лайнер перешёл на ручное управление, развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии.

В какой-то момент связь с самолётом пропала. Посадку в аэропорту Бен-Гурион ему не разрешили.

Пилоты некоторое время не выходили на связь с диспетчерами в Израиле и Иордании.

На борту находились 180 пассажиров, около 100 из них — граждане Израиля.

10:56

По предварительным данным, произошел инцидент, связанный с применением насилия внутри самолета между членами экипажа, а не инцидент, представляющий угрозу безопасности, сообщает ТГ «Голос Израиля».

10:49

Самолёт Boeing 737 Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия 7700 и 7500, используемый при возможном захвате, передают израильские телеграм-каналы.

Связь с экипажем пропала, Израиль поднял истребители.

Лайнер изменил курс и начал удаляться от Тель-Авива. На борту около 180 пассажиров. Информация уточняется.

Самолет должен приземлиться в Саудовской Аравии через 5 минут, пишут ТГ.

Все рейсы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановлены до прояснения ситуации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят консультации с высшим военным руководством страны в связи с инцидентом.