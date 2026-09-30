Азербайджан представил новый дрон-перехватчик BARS

Азербайджан представил новый дрон-перехватчик на 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026 в Бакинском экспо-центре.

Как сообщает Report, дрон-перехватчик BARS разработан азербайджанскими инженерами.

Одной из основных особенностей аппарата является возможность обнаружения БПЛА в воздухе и противодействия им. Также дрон оснащён тепловизионной камерой и системой обнаружения и отслеживания целей на основе искусственного интеллекта.