PASHA Holding продолжает поддерживать проект AFAQ - ФОТО

PASHA Holding продолжает поддерживать проект «Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları» (AFAQ), реализуемый Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики с целью содействия развитию женского предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

Проект AFAQ направлен на поддержку женщин, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и агропродовольственной цепочки, в развитии собственного бизнеса, повышении знаний и навыков, расширении доступа к рынкам, а также создании новых возможностей для занятости. В рамках проекта женщины-фермеры получают поддержку по различным направлениям, способствующим расширению их предпринимательской деятельности и обеспечению её устойчивого развития.

Основными направлениями проекта являются консультационная поддержка, повышение знаний и навыков, поддержка в области маркетинга и продаж, а также техническая помощь. Особое внимание также уделяется развитию знаний и навыков участников в сфере бизнеса, маркетинга и электронной коммерции.

Проект AFAQ не только способствует вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, но и вносит вклад в расширение возможностей для занятости в сельской местности, повышение социального благосостояния местных сообществ и усиление экономической активности женщин.

Масштаб деятельности проекта AFAQ значительно расширился с годами. Если в 2020 году поддержку в рамках проекта получили 32 женщины-фермера, то в 2025 году этот показатель достиг 110 фермеров, что более чем в три раза превышает показатель первого года реализации проекта. Согласно результатам за январь–сентябрь 2026 года, 76 фермеров получили материально-техническую поддержку, а хозяйства 88 женщин-фермеров были посещены и оценены. Эти показатели демонстрируют расширение как охвата проекта, так и спектра возможностей поддержки, предоставляемых женщинам-фермерам.

Следует отметить, что расширение возможностей женщин является одним из важных направлений стратегии КСО PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, включая AFAQ, «Ana Sahibkar», «Women Bazaar», «Поддержка социального развития одиноких матерей», а также другие инициативы.