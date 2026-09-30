На Солнце ожидаются вспышки класса M: грозят ли Земле магнитные бури?

30 сентября и 1 октября на поверхности Солнца ожидаются вспышки класса M, который является предпоследней категорией мощности.

Как сообщает 1news.az, об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

В институте отметили, что в указанные даты солнечная активность в целом будет находиться на низком уровне, однако вспышки класса M не исключаются.

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять основных классов: A, B, C, M и X. Самый слабый класс, A0.0, соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к каждой последующей букве мощность увеличивается в десять раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросом солнечной плазмы, и когда эти плазменные облака достигают Земли, это может приводить к возникновению магнитных бурь.