Азербайджан представил дрон-камикадзе Arrow 3 и автомат AZ-4 - ФОТО

Азербайджан представил на выставке ADEX 2026 дрон-камикадзе и новое автоматическое оружие собственного производства.

Как сообщает Report, на выставке впервые демонстрируется дрон-камикадзе Arrow 3 производства 2026 года. Он способен преодолевать расстояние до 150–200 км и поражать выбранную цель.

Кроме того, на ADEX 2026 представлен новый автомат AZ-4, произведенный в соответствии со стандартами НАТО.

Автомат калибра 5,56×45 мм отличается рядом характеристик. Его общая длина составляет около 70 сантиметров, а вес с пустым магазином — около 3 кг. Прицелы имеют складную конструкцию.

Эффективная дальность стрельбы автомата в зависимости от модели составляет примерно 450–500 метров, при этом снаряды могут достигать цели на расстоянии до 1 км.