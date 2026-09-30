 Раскрыты детали жестокого убийства матери четверых детей в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Раскрыты детали жестокого убийства матери четверых детей в Баку - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:21 - Сегодня
Раскрыты детали жестокого убийства матери четверых детей в Баку - ВИДЕО

Стали известны некоторые детали убийства 40-летней Эсмиры Агаларовой, матери четверых детей, которая была задушена на территории 7-го микрорайона в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, утверждается, что женщина была убита своим мужем.

По словам одного из соседей, семья проживала здесь на квартире всего несколько недель: «Они только что переехали. Мы всегда видели их счастливой семьей, но что происходило внутри, мы не знаем. Они приехали сюда всего пару недель назад. Ни за мужем, ни за женой мы не замечали ничего предосудительного».

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, подозреваемый в совершении убийства муж женщины - Рафат Агаларов - был задержан и передан следствию.

По имеющимся данным, женщина хотела развестись с мужем. Преступление было совершено на почве конфликта, возникшего именно по этой причине.

Подробнее - в видеоматериале APA TV:

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