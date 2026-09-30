Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

Министерства обороны Азербайджана и Узбекистана подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2027 год.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, документ был подписан по итогам встречи министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым.

Халмухамедов отметил, что участие военнослужащих двух стран в международных мероприятиях и совместных учениях, обмен опытом и установление дружеских связей способствуют расширению сотрудничества. Он также выразил благодарность Гасанову за высокий уровень организации и проведения совместных военных учений «Сила единства-2026».

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития связей между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах.

Отмечается, что Шухрат Халмухамедов и возглавляемая им делегация прибыли в Азербайджан для участия в выставке ADEX-2026 и Дне высокопоставленного наблюдателя на учениях «Сила единства-2026».