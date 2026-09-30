Турция и Азербайджан подписали оборонные контракты на $500 млн
Турция и Азербайджан подписали на выставке ADEX 2026 в Баку оборонные контракты на сумму свыше $500 млн.
Об этом сообщает Clash Report.
Согласно опубликованной информации, соглашения предусматривают закупку 14 учебно-тренировочных самолётов HÜRKUŞ-II. Первые поставки, как сообщается, ожидаются уже в этом году.
Кроме того, соглашения предусматривают:
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ASELSAN — радиолокационную станцию ALP-100 (меморандум о взаимопонимании);
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BAYKAR — поставку беспилотных боевых модулей MIZRAK;
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BAYKAR — поставку системы «Антидот»;
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ROKETSAN — поставку береговой оборонной системы BARBAROS.
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