Турция и Азербайджан подписали оборонные контракты на $500 млн

Турция и Азербайджан подписали на выставке ADEX 2026 в Баку оборонные контракты на сумму свыше $500 млн.

Об этом сообщает Clash Report.

Согласно опубликованной информации, соглашения предусматривают закупку 14 учебно-тренировочных самолётов HÜRKUŞ-II. Первые поставки, как сообщается, ожидаются уже в этом году.

Кроме того, соглашения предусматривают: