Минкультуры и Киноагентство взяли под контроль ситуацию с азербайджанской студенткой, которой грозило отчисление из Мельбурнского университета

Студентка Мельбурнского университета Афаг Юсифли рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что оказалась под угрозой отчисления из учебного заведения и не знает, как поступить.

Афаг Юсифли с февраля 2026 года обучается в магистратуре Мельбурнского университета по программе продюсирования художественных и документальных фильмов при государственной поддержке Азербайджана. Несмотря на то, что часть обучения оплачивается министерством культуры, оставшаяся сумма в размере 25 500 манатов до сих пор не перечислена университету со стороны Союза кинематографистов Азербайджана, из-за чего студентке грозит отчисление.

Киноагентство Азербайджанской Республики (ARKA) сделало заявление по данной теме, ознакомится с которым можно далее:

«Азербайджанская студентка, обучающаяся в магистратуре Мельбурнского университета по программе «Продюсирование художественных и документальных фильмов», столкнулась с проблемой, связанной с оплатой обучения. Вопрос взят под контроль Министерством культуры Азербайджанской Республики и действующим при нем Киноагентством.

Отметим, что часть стоимости обучения Афаг Юсифли оплачивалась в рамках специальной стипендиальной программы Министерства культуры Азербайджана в сфере культурных и креативных индустрий. Министерство в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства. Однако из-за несвоевременного перечисления средств другой стороной возникла проблема с оплатой обучения.

В настоящее время Министерство культуры Азербайджана и Киноагентство приступили к необходимым мерам для оплаты оставшейся части стоимости обучения. Ожидается, что вопрос будет полностью решен в кратчайшие сроки».

Отметим, что ранее журналистка Ильхамия Рза сообщила в социальной сети Facebook, что проблема А.Юсифли решена, отметив, что те, кто помог решить этот вопрос, из скромности не захотели, чтобы она называла их имена.