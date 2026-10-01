В Баку начал работу Региональный форум CAMCA

1 октября в Баку начал работу двухдневный ежегодный Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане (CAMCA).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проводимый в 12-й раз форум собрал различных заинтересованных сторон, представляющих правительство, бизнес, академические круги, гражданское общество и другие сферы. Превратившийся в важную платформу для высокого уровня диалога и взаимодействия, Региональный форум CAMCA с момента своего основания в 2014 году уделяет основное внимание укреплению региональных связей, обмену передовым опытом, а также налаживанию стратегического партнерства, направленных на решение общих вызовов и возможностей. Посредством поощрения открытых дискуссий форум ставит перед собой цель внести вклад в разработку инновационных решений и укрепление региональной интеграции.

Придающий особое значение обмену знаниями и опытом Региональный форум CAMCA стал уникальной площадкой для установления связей, сотрудничества, а также внесения вклада в развитие и будущее региона между новым поколением и опытными лидерами. В повестку дня форума входят вопросы экономического роста, безопасности, управления, инноваций и другие важные темы.

Посредством реализуемых инициатив и организуемых ежегодно встреч Региональный форум CAMCA демонстрирует приверженность дальнейшему развитию сотрудничества и обеспечению долгосрочного благополучия в этом важном регионе мира.

До сих пор форум организовывался 11 раз, объединив более 2000 участников и свыше 560 спикеров из более чем 40 стран.